المركزية - تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مدير مركز "فينيكس للدراسات اللبنانية "في جامعة الروح القدس - الكسليك، الأب جوزف مكرزل، وجورج يوسف الأشقر، صاحب مكتبة وأرشيف غني يوثق تاريخ رجالات لبنان الذين عُرفوا بنظافة الكف والاستقامة، في خطوة لتعزيز الجهود الرامية إلى توثيق وحفظ تاريخ لبنان الوطني.

واسشار بيان للجامعة الى أن "جورج الأشقر، شخصية وطنية يشهد لها بالمناقبية وسعة الاطلاع، كرّس حياته لجمع الوثائق والمراجع النادرة. وهو يملك أرشيفًا يضم كنوزًا معرفية تسلّط الضوء على حقب مفصلية من تاريخ لبنان. ومن بين الشخصيات التي يحتفظ بملفاتها ووثائقها الرئيس الراحل إميل إده، والعميد الراحل ريمون إده، بالإضافة إلى أرشيف حزب الكتلة الوطنية، وأرشيف المطران نعمة الله أبي كرم، وغيرهم من الشخصيات التي تركت أثرًا مهمًا في الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية".

اضاف البيان: "يهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة بحثية متكاملة للطلاب والباحثين في الشأن اللبناني، حيث سيتم تصنيف وترقيم الأرشيف تمهيدًا إلى رقمنته وتحويله إلى مرجع متاح للأجيال القادمة، حفاظًا على الإرث الثقافي والفكري الذي شكّل جزءًا أساسيًا من هوية لبنان".

وفي هذا السياق، عبّر الأشقر عن "فخره بهذه الخطوة"، مؤكدًا أن "حفظ التاريخ هو مسؤولية وطنية يجب أن يتشارك فيها الجميع، لكي تبقى القيم التي ميّزت لبنان عبر تاريخه نبراسًا للأجيال القادمة". كما شدد على "أهمية تسليط الضوء على رجالات الدولة الذين تحلّوا بالنزاهة والاستقامة".