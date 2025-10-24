أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني عن استكمال التعيينات الحزبية التي يقرّها رئيس الحزب طلال أرسلان تباعاً، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنصوص عنها في النظام الداخلي للحزب.

وقد قرّر رئيس الحزب ما يلي:

- تكليف الرفيق جاد حيدر بإدارة الإعلام في الحزب.

- تكليف الرفيق رائد عبد الباقي بإدارة المالية في الحزب.

- تكليف الرفيق طليع أبو فرّاج برئاسة دائرة المتن.

- تكليف الرفيق رامي عربيد معاوناً في مكتب الخدمات.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال عملية تنظيم الدوائر الحزبية وتفعيل العمل الإداري والتنظيمي داخل الحزب، بما ينسجم مع التوجّهات العامة لرئيس الحزب الرامية إلى تعزيز الأداء وتطوير الهيكل التنظيمي. على أن يُعلن عن باقي التعيينات فور صدورها.