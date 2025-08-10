كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "مؤلمٌ جداً سقوطُ ستّة شهداء من الجيش بالأمس، وواقعٌ في الوقت نفسه… إذ هذا ما يعيشه الجنوب وأبناؤه يومياً في ظلّ استمرار الاعتداءات، ومن جرّاء مخلّفات الحرب الأخيرة.

قد يطول ما نعيشه اليوم، وقد يرى من يعتقد أنّنا ذاهبون نحو الأفضل ونحو الازدهار صورةً سوداويّة يتمنّى بسببها لو بقينا على ما نحن عليه اليوم.

من حقّنا أن نحلمَ بوطنٍ نعيش فيه بسلام وأمنٍ واستقرارٍ وبحبوحة، إلّا أنّ السؤال: ماذا نفعل أمام ما كُتِب لنا في التاريخ والجغرافيا؟

رحم الله شهداء الجيش وجميع الشهداء، وحمى الله لبنان من كلّ شرّ".