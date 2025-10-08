المركزية- زارت الناطقة الرسمية ل"اليونيفيل" كانديس أرديل، المدرسة الرسمية في الناقورة بعد إعادة ترميمها والتي كانت تعرضت لأضرار جراء الحرب الأخيرة ، حيث كان في استقبالها مديرة المدرسة ليال يوسف والطاقم التعليمي.

وقد رحبت يوسف بارديل على زيارتها للمدرسة وأطلعت منها على احتياجات المدرسة وطلابها.

وبعد جولة على أقسام المدرسة وصفوفها التي تم ترميمها مؤخرا وعودة أكثر من خمسين طالبا من البلدة والقرى المجاورة إلى صفوفهم، بعد ان كانت تضررت جراء الحرب الأخيرة، قالت ارديل :"إن مدرسة الناقورة الرسمية تقع بالطبع في بلدة الناقورة، وهي البلدة التي تستضيف المقر العام لليونيفيل. لهذا السبب كانت هذه بلدة قريبة منا بشكل دائم... خلال النزاع، تعرضت المدرسة في الناقورة لأضرار. لقد شاهدنا الآن أنه تم إصلاحها، ورأينا الأولاد يعودون إلى المدرسة، وهذا أمر مثير للإعجاب جدا لأننا لا نرى في المجتمعات القريبة من الخط الأزرق مدارس تفتح أبوابها في الوقت الحالي".

أضافت "هذه واحدة من المدارس القليلة جدا. لذا، هذا تطور إيجابي حقا، لأن المدارس هي مفتاح المجتمع، والمجتمعات القوية هي مفتاح السلام. هذا ما نأمل أن نراه، عودة المجتمعات وعودة الناس إلى منازلهم في بيئة مستقرة وآمنة.

واضافت ارديل" لغاية الآن، ليس هناك أمن واستقرار كاملان على طول الخط الأزرق، لكن هذه بشرى أمل، وجود مجتمع ومدرسة كهذه حيث يتعلم الأولاد، وهم سعداء بعودتهم إلى منازلهم رغم الدمار الذي يرونه حولهم. ولكن هذا تطور إيجابي، وآمل أن نتمكن من البناء على ذلك لعودة المجتمعات على جانبي الخط الأزرق وضمان الاستقرار والأمن للمستقبل".

وقالت :"في الماضي،"اليونيفيل" مدت يد العون لمدرسة الناقورة الرسمية عبر مساعدات مختلفة من الدعم ونحن سنستمر في هذا الدعم.



بدورها، شكرت المديرة يوسف "اليونيفيل" واردي على "زيارتها واهتمامها ودعمها للمدرسة وطلابها".