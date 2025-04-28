Apr 28, 2025 7:07 PMClock
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أردوغان: نؤكد مجددا الدعم القوي الذي نقدمه للشعب الباكستاني ونرغب في أن تخف حدة التوتر بين الهند وباكستان

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