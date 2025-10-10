Oct 10, 2025 3:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أردوغان: من المهم تطبيق كل بنود الاتفاق ونحن سنتسلم المسؤولية في مراقبة تنفيذه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o