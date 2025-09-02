Sep 2, 2025 4:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أردوغان: لن يتمكن أحد من منع سوريا من الازدهار والنهوض وسيخسر أمراء الحرب الذين يستثمرون في الفوضى هذه المرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o