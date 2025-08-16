آخر الأخبار
7:02 PM
أردوغان: قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت جهود وقف الحرب الروسية - الأوكرانية زخما جديداً
دول الشمال والبلطيق: مستمرون في دعمنا لأوكرانيا ولجهود ترامب لوقف ع...
2025-08-16 19:03:34
البحرين تشيد بلقاء ترامب-بوتين في ألاسكا وبالتقدم الإيجابي بشأن الأ...
2025-08-16 18:39:17
بوتين: روسيا تحترم الموقف الأميركي وترغب في تسوية النزاع الأوكراني ...
2025-08-16 18:20:10
دول الشمال والبلطيق: مستمرون في دعمنا لأوكرانيا ولجهود ترامب لوقف عدوان روسيا
أردوغان: قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت جهود وقف الحرب الروسية - الأوكرانية زخما جديداً
طيران الشرق الأوسط : لا رحلات على متن Air Canada من بيروت الأحد المقبل
قادة أوروبيون تلقوا دعوة لحضور الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين.. وهذا فحواها
البحرين تشيد بلقاء ترامب-بوتين في ألاسكا وبالتقدم الإيجابي بشأن الأزمة الأوكرانية
بوتين: روسيا تحترم الموقف الأميركي وترغب في تسوية النزاع الأوكراني سلميا
بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين عقب قمة ألاسكا
الحرائق تزنر لبنان من شماله إلى جنوبه
بالصور - الرئيس عون يتفقد سرية حرس رئاسة الجمهورية ويشيد بجهوزيتها
زيلينسكي لن يوافق على التنازل عن دونيتسك لكنه سيكون منفتحاً على مناقشة قضية الأراضي مع ترامب في واشنطن
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية المسلك الغربي وطبيعية على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد
دوليات
قادة أوروبيون تلقوا دعوة لحضور الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي
صحة
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
خلال موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب شربها؟
7:03 PM
دول الشمال والبلطيق: مستمرون في دعمنا لأوكرانيا ولجهود ترامب لوقف عدوان روسيا
7:02 PM
أردوغان: قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت جهود وقف الحرب الروسية - الأوكرانية زخما جديداً
6:55 PM
طيران الشرق الأوسط : لا رحلات على متن Air Canada من بيروت الأحد المقبل
6:47 PM
قادة أوروبيون تلقوا دعوة لحضور الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي
6:42 PM
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين.. وهذا فحواها
6:39 PM
البحرين تشيد بلقاء ترامب-بوتين في ألاسكا وبالتقدم الإيجابي بشأن الأزمة الأوكرانية
6:20 PM
بوتين: روسيا تحترم الموقف الأميركي وترغب في تسوية النزاع الأوكراني سلميا
6:19 PM
بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين عقب قمة ألاسكا
6:15 PM
الحرائق تزنر لبنان من شماله إلى جنوبه
6:02 PM
بالصور - الرئيس عون يتفقد سرية حرس رئاسة الجمهورية ويشيد بجهوزيتها
متفرقات
6:15 PM
الحرائق تزنر لبنان من شماله إلى جنوبه
أخبار محلية
6:02 PM
بالصور - الرئيس عون يتفقد سرية حرس رئاسة ا...
اقتصاد
5:25 PM
"ستاندرد آند بورز" تُبقي تصنيف لبنان بالعم...
أخبار محلية
12:07 PM
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس...
أخبار محلية
11:45 AM
السفير الإيراني: الضغط الأميركي لن يكسر لب...
أخبار محلية
11:28 AM
منيمنة: الحماية تنطلق من الدولة لا عبر ال...
دوليات
6:30 AM
"بأجواء إيجابية"... انتهاء "القمة التاريخي...
خاص
3:45 PM
بهاء الحريري يعود إلى لبنان...محاولة لملء ...
خاص
11:09 AM
الجيش بين طمأنةالبيئة الشيعية وإلزاميةتطبي...
