Apr 8, 2025 2:47 PMClock
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أردوغان: زعيم حزب المعارضة الرئيسي يحاول عرقلة التحقيق في اتهام بالفساد ضد رئيس بلدية إسطنبول المسجون

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