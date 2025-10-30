3:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أردوغان خلال لقائه المستشار الألماني: من واجبنا الإنساني نحن تركيا وألمانيا ودول أخرى إنهاء المجاعة والمجازر في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o