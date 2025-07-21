Jul 21, 2025 6:00 PMClock
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أردوغان: تم السماح أخيرا لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى السويداء

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