Oct 10, 2025 3:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أردوغان: تطبيق كافة بنود الاتفاقية هو من أهدافنا وسنبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o