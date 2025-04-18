Apr 18, 2025 3:28 PMClock
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أردوغان: الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر إبادة في تاريخ البشرية على يد إسرائيل

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