Jul 5, 2025 2:12 PMClock
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أردوغان: السلام مع الأكراد سيكتسب زخما مع بدء حزب العمّال الكردستاني بإلقاء السلاح

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