Jun 26, 2025 1:04 PMClock
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أردوغان: استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة

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