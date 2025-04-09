Apr 9, 2025 12:52 PMClock
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أردوغان أمام البرلمان: يبدو أن الحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير عالمي وليس من المبالغة القول بمجيء إعصار سيؤثر على الجميع

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