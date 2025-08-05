Aug 5, 2025 8:55 AMClock
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أرامكو: الإنفاق الرأسمالي بلغ 12.3 مليار دولار في الربع الثاني بارتفاع 1.5% على أساس سنوي

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