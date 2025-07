أطلقت شركة "أدير" للتأمين هويّتها الجديدة، تحت شعار “Adir, your plan A” في مؤتمر صحافي أقيم في The Silk Factory في الفيدار، بحضور فاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وشركاء استراتيجيين. وتشكّل هذه الخطوة لحظة تحول أساسية في مسيرة الشركة، ونقلة نوعية تعكس روحاً أكثر عصرية مبنية على الثقة والابتكار والالتزام المطلق.



في المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة "أدير للتأمين" وليد جنادري أن الشركة تُجسّد تحالفًا قويًا بين مجموعة بنك بيبلوس، أحد أعرق المجموعات في لبنان، و BPCE assurances )ناتيكسيس للتأمين(، الذراع التأمينية والمالية لمجموعة BPCE، ثاني أكبر شبكة مصرفية في فرنسا.



أضاف: "في أدير، نحن لا نقدّم مجرّد بوالص تأمين، بل نبني شراكات. ونستند في عملنا، منذ اكثر من 40 سنة، إلى مجموعة من القيم الجوهرية، أبرزها: النزاهة، الخدمة المميزة للعملاء، التميّز، والالتزام طويل الأمد، بهدف تحقيق غايتنا الأسمى وهي كسب ثقتكم. ولأننا نؤمن بأن راحة البال ليست امتيازًا بل حق، ولأننا لا نؤمن بالخطط البديلة، بل بالخيار الأول فقط، اخترنا أن تحمل هويتنا الجديدة الشعار: "Adir, your plan A".



تعكس الهويّة الجديدة رؤية "أدير" الاستراتيجية والتي تجدد التزامها بخدمة عملائها بكل شفافية وبتقديم كلّ الحلول المطلوبة لتلبية احتياجاتهم وتطلّعاتهم. أولوياتها الاستراتيجية تشمل: الامتياز، التركيز على العميل، فريق مميز، والنمو المستثمر

وتؤكد سعيها الى الاستمرار في تطوير خدماتها وتقديم أحدث التقنيات، بهدف تحقيق أفضل النتائج وفي أسرع وقت، فضلًا عن دعم الطاقات البشرية والاستثمار في الابتكار، ما يترك أثرا ايجابيا في المجتمع.



وشرح الرئيس التنفيذي للشركة أنطوان عيسى، في عرض مفصّل، مسيرة "أدير" منذ تأسيسها الى اليوم وانطلاقها نحو مستقبلٍ أكثر تطوراً وتميّزاً. وأعلن ان هذا الحدث هو احتفال بفصل جديد من مسيرة الشركة، بعد بناء إرثٍ غنيٍّ في تقديم حلول تأمينية ذكية وواقعية وتنافسية، للأفراد، كما للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى على امتداد الوطن، وفي مختلف المجالات، من التأمين على الصحة والحياة، الى الادخار وحماية كل الممتلكات. وشدد على ان هذا التحوّل يتجاوز الشكل فهو تأكيد جريء على رسالة "أدير": "البقاء إلى جانبكم، وحماية ما يهمكم".



وتابع: "موظفونا هم ثروتنا الأهم، ومجتمعنا هو جوهر رسالتنا، لذا نحن لا نواكب التغيير فحسب، بل نقوده. هذه هي "أدير" الغد: عصرية، موثوقة، إنسانية ودائمًا إلى جانبكم. لأن راحة البال، حين تكون الأولوية، لا تحتاج إلى خطة بديلة... بل إلى شريك. ونحن هذا الشريك لتبقى "أدير" دائما: Your Plan A".



وتبع المؤتمر حفل كوكتيل وعرض فني مميّزمع الموسيقي جوزيف روحانا ومجموعة من العازفين الموهوبين.