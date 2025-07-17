المركزية - كتب السفير مصطفى أديب عبر موقع إكس: بعد سنوات من الخدمة كسفير للبنان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقائم بالأعمال في كل من بعثة لبنان الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، تنتهي اليوم مرحلة غنيّة بالتحديات، التجارب، والمسؤوليات الوطنية.

أغادر هذه المهام وقد حملت لبنان في قلبي وصورته في كل كلمة وموقف ومبادرة. تشرفت بتمثيل وطني في محطات مفصلية، وبالعمل مع زملاء وإخوة من مختلف الدول، دفاعًا عن القيم التي تجمعنا: السلام، الثقافة، التعليم، وحماية التراث الإنساني.

أتقدّم بجزيل الشكر إلى كل من رافقني في هذه المسيرة: من الزملاء في السلك الدبلوماسي، إلى شركائنا في ألمانيا، وفي منظمة اليونسكو، وفي المنظمة الدولية للفرنكوفونية، إلى أفراد الجالية اللبنانية الذين حملوا راية لبنان بعز وفخر.

الشكر الأكبر لوطني، الذي منحني الثقة لأمثّله على الساحة الدولية. سأبقى، حيثما كنت، في خدمة لبنان، وطن الرسالة، والثقافة، والكرامة.