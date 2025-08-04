كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “أكس”: “قبل 5 أعوام، كنّا الأوائل الذين مدّوا يد العون للشعب اللبناني، عارضين مساعدة إنسانية صادقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في لحظة مأساوية هزّت قلب لبنان وكل من يحمل له ذرة محبة. لم نسأل عن دين أو طائفة أو توجه سياسي – رأينا فقط شعبًا منكوبًا، ولبّينا نداء الإنسانية”.

وأضاف أدرعي: “لكن حتى آنذاك، كان واضحًا تمامًا من يقف في صفّ الخير، ومن يصرّ على جرّ لبنان إلى الجحيم. حزب الله، الذي لعب دورًا مركزيًا في التسبب بكارثة المرفأ من خلال تخزين مواد متفجرة في قلب العاصمة، لم يكتفِ بالدمار، بل سخر من يد المساعدة التي امتدت للبنان، وفضّل الارتماء في أحضان النظام الإيراني، كعادته، حتى على حساب شعبه”.

وتابع: “حزب الله هو سبب نكبة لبنان”.

وشدد على انه “منذ سنوات وهو يخدع الناس بشعارات المقاومة، بينما في الحقيقة يتآمر على وطنه، يكدّس السلاح في الأحياء المدنية، ويحوّل لبنان إلى رهينة بيد إيران”.

وقال: “هو من جرّ البلاد إلى الحروب، وعطّل المؤسسات، وأفقر الناس، وهجّر الشباب، وساهم في انفجار المرفأ، ثم وقف بلا خجل يسخر من ألم الضحايا”.

وأردف: “قصصنا يديه ورجليه في الحرب الأخيرة، وكشفنا حقيقته أمام العالم، ورغم ذلك لا يزال متماديًا في نكبة اللبنانيين، يرفض التراجع، متمسكًا بخياره المدمر، كأنّ دمار لبنان هو مشروعه الوحيد”.

وختم أدرعي سائلًا: “نحن كنّا – وسنظل – مع الشعب اللبناني، لكن هل الشعب اللبناني مع نفسه؟”