Apr 27, 2025 8:22 PMClock
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أدرعي: قام حزب الله الارهابي بتخزين صواريخ داخل مبنى في قلب المجتمع المدني اللبناني حيث يشكل ذلك دليلًا إضافيًا على استغلال حزب الله الارهابي السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية

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