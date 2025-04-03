Apr 3, 2025 5:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أدرعي: سلاح الجو هاجم عصر اليوم "إرهابيًا" من حزب الله عمل في منطقة علما الشعب في جنوب لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o