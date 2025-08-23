Aug 23, 2025 6:05 PMClock
أدرعي ردا على "الأخبار": ماذا لو علموا أن أكثرية المتواصلين معي من "الحزب"؟

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على “أكس”: “من المضحك المبكي أن يخرج علينا مقال في صحيفة “الأخبار” التابعة لحزب الله ليحاضر بما يسمّيه وطنية في لبنان، بينما هو غارق حتى أذنيه في تبرير وجود سلاح غير شرعي جرّ البلاد إلى حروب مدمّرة خدمةً لأجندة خارجية”.

وأضاف أدرعي: “يتهمون من يرفض هذا السلاح بالخيانة، وكأنّ الانصياع الكامل لأوامر إيران من قلب بيروت ليس عمالة فاضحة”.

وتابع: “بات التواصل مع أفيخاي أدرعي أو الحديث عن السلام يُعتبر جريمة، فماذا لو عرف هؤلاء أن أكثرية المتحدثين والمتواصلين معي هم من بيئة الحزب نفسها، أي البيئة الحاضنة؟”

https://twitter.com/i/status/1959266707584733488

