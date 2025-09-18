Sep 18, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أدرعي: بدأ الجيش في هذه الاثناء شن سلسلة غارات مستهدفًا اهداف عسكرية في جنوب لبنان وقصف ميس الجبل تحديداً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o