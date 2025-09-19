Sep 19, 2025 10:58 PMClock
أبرز الأحداث
أحمد الشرع لصحيفة مليت التركية: من الممكن توقيع اتفاق مع إسرائيل في الأيام القادمة سيكون مشابها لاتفاق 1974 لا يعني بأي شكل من الأشكال تطبيع العلاقات أو الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام

