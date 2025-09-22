Sep 22, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أحمد الشرع: كل الأجهزة العسكرية يجب أن تكون ضمن مركزية الدولة وقد عرضنا على قسد أن تنضم للجيش السوري وقلنا لمظلوم عبدي إن حقوق الأكراد محفوظة في الدولة السورية الجديدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o