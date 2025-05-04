واكب النائب أحمد الخير، زيارة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، إلى مستشفى المنية الحكومي، والتي أعلن خلالها عن تقديم وزارة الصحة مساهمة مالية بقيمة 50 ألف دولار لصالح قسم غسيل الكلى الذي شارف تجهيزه على الانتهاء.

وبعد أن رحب بالوزير ناصر الدين ووفد وزارة الصحة المرافق، استعاد أحمد الخير "لقاء وزير الصحة، قبل أيام، بمجلس إدارة مستشفى المنية الحكومي، حيث تم البحث بالتفصيل في كل الاحتياجات والتحديات، انطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنية الإدارية والجوار".

وأكد على أهمية تدشين مركز غسيل الكلى كأولويةً لقاطني المنية والقرى المجاورة، "فقد كان حلماً طال انتظاره. واليوم اصبحنا على بعد خطواتٍ قليلة من تحويله إلى واقعٍ ملموس".

وتحدث أحمد الخير عن إتمام تجهيز قسمي القُصَر ومراقبة المواليد، كاشفاً أن "الوعود التي حصلنا عليها خلال لقائنا الأخير مع وزارة المالية تتضمّن تأمين الاعتمادات اللازمة لتجهيز هذه الأقسام، وضمان استمرارية تشغيلها بالشكل المطلوب، حفاظاً على صحة وسلامة أطفالنا".

وشدد على "ضرورة تعزيز دور مستشفى المنية كقطبٍ صحي إقليمي، وأهمية أن تكون المنية نقطة ارتكازٍ صحية لمحافظتي عكار وطرابلس، لما تتمتع به من موقعٍ جغرافي يسهّل وصول المرضى من القرى المجاورة" ، مؤكداً أن "تقوية هذه المؤسسة يعني خدمةُ آلاف المواطنين الذين يعانون قلة المستشفيات القريبة".

وختم أحمد الخير كلمته بشكر الوزير ناصر الدين والوفد المرافق "على الزيارة الكريمة، وجميع الأخوة في مجلس الإدارة على التعاون الدائم، والصديق رئيس مجلس الإدارة علاء زريقة على دعمه المتواصل"، سائلاً المولى أن "يكلل جهودنا جميعاً بالنجاح، وأن نواصل العمل معاً من أجل مصلحة مدينة المنية والشمال اللبناني بأسره".

وكان الوزير ناصر الدين أعلن، خلال الزيارة، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي لصالح قسم غسيل الكلى في المستشفى، وأكد التزام الوزارة بتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، لا سيما في منطقة الشمال، وأن مستشفى المنية الحكومي يحظى باهتمام الوزارة، وأن العمل جارٍ على تحسين السقوف المالية للمستشفيات ضمن الإمكانات المتاحة، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى على نفقة وزارة الصحة.

في الموازاة، طالب رئيس مجلس إدارة المستشفى علاء زريقة "بزيادة الدعم المادي وتوجيه المنظمات الدولية للاستثمار في المستشفى الذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية من خلال افتتاح أقسام عدة في وقت قياسي".

وأكدت مديرة المستشفى ديما جمال أن "مستشفى المنية أصبح صرحاً طبياً حقيقياً يخدم أهالي المنطقة، حيث نجح في تأسيس أقسام حيوية كالعناية الفائقة، عناية حديثي الولادة، وغسيل الكلى، بدعم من وزارة الصحة العامة والهيئة العليا للاغاثة وجمعية العزم والسعادة، وأن المستشفى تمكن، رغم التحديات، من لعب دور محوري في مواجهة الأزمات الوطنية، بفضل الجهود المشتركة من الطاقم الإداري والطبي.