المركزية - شدد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب احمد الخير في بيان على أن "عزّنا كبير بأخوّتنا مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في اليوم الوطني الـ 95، الذي يختصر مسيرة مجد وعز وصناعة مستقبل نفتخر بها جميعاً، وبما تقدمه من نموذج قيادي متقدم عبر رؤية_2030 التي أرساها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن سبقه من ملوك عظام كرسوا وحدة المملكة ودورها العربي والدولي المؤثر".

وتوجه في المناسبة بتحية تقدير إلى السعودية "على ما تقدمه لـلبنان للخروج من أزماته وبناء مستقبله على أسس ثابتة من الإصلاح والعدالة وتطبيق دستور الطائف".

وختم الخير بالقول: "دام "عزّ" المملكة، ودامت أخوّتنا معها، ودامت رايتها خفّاقة بالعزّ والمجد".