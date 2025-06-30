زار النائب أحمد الخير، اليوم، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي في مكتبها، وبحث معها ضرورة إجراء الامتحانات الخاصة بأُجراء "كهرباء البارد" لتعيينهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان.

وأشار إلى أن "مشموشي بادرت إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإتمام هذه الامتحانات، ولا سيما بعد تعيين رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية وبدء عمله مطلع شهر حزيران".

كما أوضح أن "مشموشي باشرت أيضاً باتخاذ الخطوات المطلوبة لإجراء مباريات محصورة بمياومي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمهيداً لاستخدامهم في الملاك وفقاً للأصول، بما يضمن استقرارهم الوظيفي في مؤسساتهم".