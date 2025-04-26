اعتبر الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "٢٦ نيسان، يوم خرج جيش الأسد ونظامه من لبنان، ذكرى لتاريخ مجيد كُتب بدم #رفيق_الحريري في #١٤_شباط، وبإرادة الأحرار يوم #١٤_آذار، وبصبر كل اللبنانيين على ظلم سقط في #لبنان، كما سقط في #سوريا، إلى غير رجعة".

وقال عبر منصة "أكس": "في مثل هذا اليوم، نترحم على #رفيق_الحريري وكل شهداء #الاستقلال_الثاني، الذين أزهرت دماؤهم حرية وسيادة، ونحيي صبر كل اللبنانيين وإرادتهم، كما السوريين، ونجدد معاً قسم #جبران_تويني "أن نبقى موحدين .. دفاعاً عن لبنان العظيم".