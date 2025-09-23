المركزية- كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على منصة "إكس": في اليوم الوطني السعودي 95، أحر التهاني إلى قيادة المملكة وشعبها، وكل الفخر، كلبنانيين وعرب، بـمسيرة 95 عاماً من العز الذي يتجدد اليوم بـ رؤية 2030 ، ويتجلى بدور المملكة القيادي والريادي، عربياً ودولياً، كما شهدناه بالأمس في قمة نيويورك لحل الدولتين، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة. كل عام والمملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها بخير وعزّ ورخاء. وكل عام والمملكة سند وصمام أمان لكل أشقائها، ومنهم لبنان. عزّها كان وسيبقى عزاً لكل العرب ونموذجاً في التمسك بالقيم الأصيلة وصناعة المستقبل.