المركزية- اعتبر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تحدث اليوم، في عيد الجيش، بلسان "الشراكة الوطنية"، وما قاله كلام وطني مسؤول يقارب مسألة الاحتلال الاسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة من كافة جوانبها، وخطابه خارطة طريق نحو الإعمار والاستقرار تستحق اجماع اللبنانيين".

وتوجه بالمناسبة عبر منصة "أكس"، بــ"تحية من القلب إلى المؤسسة العسكرية التي تدافع عن لبنان بشرف، تضحية ووفاء".

وأرفق كلامه ببوستر لـ"تيار المستقبل" يحيي فيه الجيش اللبناني وتضحياته في عيده.