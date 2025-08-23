إستقبل الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في دارته في بيروت، أمس، وفداً من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محيي الدين كشلي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، خصوصاً العراقيل التي تواجه أبناء بيروت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.



وأطلع الوفد، الحريري، على الجهود التي يبذلها الاتحاد لمد يد العون لأبناء العائلات على الصعد التربوية والصحية. كما وضعه في أجواء نشاطاته الاجتماعية التي تصبّ في إطار مساعدة الأهالي مهما كان انتماؤهم السياسي أو الحزبي.



وأثنى الحريري على نشاط الاتحاد وسعيه الدائم لتوحيد الكلمة ولمّ شمل العائلات البيروتية، مبدياً استعداد التيار الدائم للمساهمة في الوصول إلى الأهداف السامية للاتحاد.