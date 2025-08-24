نظم قطاع الشباب في "تيار المستقبل"، مؤتمره السنوي الحادي عشر، على مدى 3 أيام، في فندق الخريزات في خربة قنافار في البقاع الغربي، تحت عنوان Youth In Politics – "الشباب يصنعون المستقبل"، بالتعاون مع جمعية مسار، منظمة فيفتي فيفتي، ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.

جلسة حوارية مع أحمد الحريري

وكان اليوم الأول، يوم الجمعة، قد استهل بجلسة حوارية للمشاركين في المؤتمر مع الأمين العام أحمد الحريري، عبر تطبيق "زوم"، حيا فيها، باسم الرئيس سعد الحريري، شباب وصبايا "تيار المستقبل" على عزيمتهم وثباتهم وإصرارهم على إكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتوجه إلى الشباب والصبايا بالقول :"لا يعنينا كل القيل والقال. لدينا رئيس اسمه سعد رفيق الحريري، "قاعدين بقلبه مثل ما هوي قاعد بقلوبنا"، نستمع إليه في كل توجيهاته، ونلتزم بها، ولدينا في "تيار المستقبل" شباب وصبايا وقيادات وكوادر "نرفع رأسنا بهم" أمناء على تنفيذ هذه التوجهات في كل استحقاق".

وتطرق إلى التطورات السياسية قائلاً: "زمن أول تحول، وما لم يكن قابلاً للتحقق يتحقق اليوم بفعل كل المتغيرات الحاصلة، وعودة المحور العربي إلى لعب دوره المؤثر في كل الساحات، ولا سيما لبنان".

وإذ أكد أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار تاريخي لتطبيق دستور الطائف"، شدد على أن "الأهم من القرار كيفية تنفيذه من دون أن تنفجر أي ألغام في وجه الدولة والجيش اللبناني المكلف بذلك"، داعياً إلى الالتفاف حول "خارطة الطريق الوطنية والمسؤولية التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وتوحيد الموقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة بناء التوافق على أسس الشراكة الوطنية والسيادة والدولة الواحدة".

واستنكر أحمد الحريري "بشدة" المواقف الإيرانية "التي تحرض على الاصطدام بقرار الدولة لمنع حصر السلاح بيدها، وتحاول العودة بعقارب الساعة إلى الوراء".

ودعا الجميع إلى "التحلي بإرادة وطنية صافية لتمرير هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكداً حرص "تيار المستقبل" على "الاستمرار على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في كل فعل يبني الدولة، ويعزز الشراكة الوطنية، ويحفظ السلم الأهلي، ويبدد هواجس الشركاء في الوطن".

وتخلل اليوم الأول أيضاً جلسة نقاش مع أمين سر هيئة الرئاسة وسام شبلي عن "التطورات السياسية في لبنان والمنطقة"، وحلقة حوار عن "تجربة الشباب في الحياة الحزبية في لبنان" من تنظيم منظمة ٥٠/٥٠.

الافتتاح

ثم جرى افتتاح المؤتمر، صباح أمس السبت، في حضور نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي، النائب السابق محمد القرعاوي، منسق عام البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر ممثلاً الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، منسق عام قطاع الشباب المركزي بكر حلاوي، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون البقاع الغربي وراشيا علي حسين الحاج، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، قائمقام راشيا نبيل المصري، عدد من رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا، رؤساء جمعيات وفاعليات سياسية واجتماعية واقتصادية واختيارية وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة والمكتبين السياسي والتنفيذي في التيار.

بعد تقديم من منسق قطاع الشباب في البقاع الغربي وراشيا محمد حمود، تحدث منسق عام قطاع الشباب المركزي بكر حلاوي، مؤكداً أن "الشباب هم القوة الدافعة لاستمرار التيار، وأن التمسك بثوابت “المستقبل” هو السبيل الوحيد لعبور الأزمة الوطنية".

ثم ألقى هاجر كلمة الأمين العام لـ"تيار المستقبل" واستهلها بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر "في منطقة البقاع الغربي وراشيا، التي ترفع راية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بقيادة الرئيس سعد الحريري، الذي لا يمثلنا أحدٌ سواه".

وخاطب الشباب بالقول :"أَنْتُمُ القُوَّةُ الحَقِيقِيَّةُ الَّتِي تَحْفَظُ اِسْتِمْرَارِيَّةَ التِّيَارِ وَتُجَدِّدُ دِمَاءَهُ. لَقَدْ مَرَرْنَا بِتَحَدِّيَاتٍ وَمَحَطَّاتٍ صَعْبَةٍ، لَكِنَّنَا لَمْ نَتَرَاجَعْ، لِأَنَّ الإِيمَانَ بِالوَطَنِ، وَبِالدَّوْلَةِ، وَبِنَهْجِ رَفِيقِ الحَرِيرِي، كَانَ وَسَيَبْقَى دَافِعَنَا لِلاِسْتِمْرَارِ".

وختم بالقول :"نلتقي اليوم على وقع الكثير من "القيل والقال" عن "تيار المستقبل" وحضوره وموقفه من الانتخابات وخلاف ذلك من "أقاويل" يُفصلها البعض على مقاسه الخاص، وعلى هوى مصالحه الشخصية. فليقولوا ما يشاؤوا، لا يعنينا. نحن لا نسمع إلا للرئيس سعد الحريري، ولا ننفذ في الاستحقاقات إلا توجيهاته التي تصلنا عبر قيادة "تيار المستقبل" المؤتمنة عليها حصراً".

وتوجه إلى "كل طامحٍ بالتسلق على أكتاف التيار"، بالقول :"الشمس ساطعة والناس قاشعة. لسنا أرقاماً في حساباتكم الانتخابية. خيطوا بغير مسلة".

جلسات حوار وتدريب

ثم استأنف المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بجلسة نقاش أدارها فريق من جمعية "مسار" عن "انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية"، ثم بورشة عمل مع د. غلويا عبده عن "بناء المبادرات السياسية بقيادة شبابية" بتنظيم من مؤسسة (FNF) فريدريش ناومان من أجل الحرية.

واختتم المؤتمر أعماله في اليوم الثالث، اليوم الأحد، بجلسة قدمت "تجارب الشباب في الانتخابات البلدية الأخيرة" مع عضو بلدية بيروت د. رشا فتوح وعضو بلدية القرعون د. يسار حمدان ومن ثم بجلسة ختامية وُصعت فيها توصيات المؤتمر الـ11 لقطاع الشباب التي سُترفع إلى قيادة التيار.