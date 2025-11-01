Nov 1, 2025 8:28 AMClock
أحمد الحريري في ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد الحريري: ما حدا أكبر من بلده

كتب الامين العام ل"تيار المستقبل " احمد الحريري عبر منصة "إكس": "رحم الله من قال: "ما حدا أكبر من بلده"، ومن أثبت للجميع أن ‎لبنان أقوى بدولته، دولة عادلة، بجيش واحد، واقتصاد منتج، وهوية عربية "ما حدا أكبر منها".

اضاف:" رفيق الحريري لم يُعد بناء لبنان بالشعارات، ولم يحمه بسلاحٍ خارج الدولة. بناه بالرؤية لمستقبلٍ كنا نراه في لمعة عينيه عند كل إنجاز، بقامته التي جابت عواصم القرار والعالم، باعتداله الذي نأى بنا عن التطرف والمشاريع الطائفية، وبعروبته التي كان لبنان في قلبها، وكانت في قلبه".

وختم:"في ذكرى ميلاده الـ٨١، كل الحب لرفيق الحريري، وكل الحنين لزمانه، حين كان "البلد ماشي" و"الشغل ماشي"

