شارك الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في ورشة "القيادة وفن الخطابة للسيدات في السياسة"، التي نظمتها مبادرة WoMENA المنبثقة من "شبكة الحرية الليبرالية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا AHLN"، بالتعاون مع "المركز الدولي الليبرالي السويدي"، في مقر "تيار المستقبل" في القنطاري، في حضور رئيسة الشبكة ميرنا منيمنة، منسقة المبادرة في لبنان وفاء الشماعة، مديرة برامج الشرق الأوسط في FNF آية المجالي ومنسقة قطاع المرأة في "المستقبل" مي طبال.

وتخللت الورشة جلسات تدريب مع الخبيرة في شؤون قضايا المرأة عبير شبارو، الإعلامي جوزيف حويك، ومدربة التنمية الذاتية نادين عز الدين.

وركز أحمد الحريري في مداخلته على "تطور دور المرأة في العمل السياسي منذ عام 1990"، وقال: "إن دور المرأة في تيار المستقبل لم يكن هامشيا في يوم من الأيام. لقد كانت دائما في الصفوف الأمامية، تقترح، تناضل، وتنجز. واليوم، نحن نقف على أرضٍ صلبة من الإنجازات التي كانت النساء شريكات أساسيات في تحقيقها".

أضاف: "اليوم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لدينا في تيار المستقبل مرشحة من قطاع الشباب لرئاسة الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي IFLRY، ولدينا عضو نسائي في المكتب التنفيذي في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، ولدينا نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان في liberal international ورئيسة AHLN. وفي منسقياتنا وقطاعاتنا، يتراوح التمثيل النسائي بين 30و40 في المئة".

وأشار إلى أن "العنصر النسائي موجود في الهيئة الرئاسية في التيار، في المكتبين السياسي والتنفيذي والهيئات الأدنى، وهذا نتيجة قناعة أن من يملك الكفاءة التنظيمية والسياسية والاستراتيجية وخصائص قيادية والقدرة والمهارة يحق له أن يكلف بمهام حزبية وله حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الاجتماع".

واستعاد الحريري "كيف آمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري بضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر ترشيح نساء إلى الندوة البرلمانية مثلا ترشيح بهية الحريري، وكيف تطور التمثيل النسائي بقيادة الرئيس سعد الحريري فكان للتيار أول وزيرة مال في لبنان ريا الحسن، وأعيد تعيينها وزيرة للداخلية والبلديات، مما جعلها المرأة الأولى التي تتولى هذه المسؤولية في العالم العربي"، وقال: "كتيار مستقبل، صادقنا على قانون الكوتا النسائية ليكون خطوة تاريخية نحو تمثيل عادل وحقيقي للنساء في الحياة السياسية. وساهمنا في إقرار قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. ولا نزال نعمل على تطوير السياسات الداخلية للتيار لضمان وجود نساء في مواقع صنع القرار كقائدات فاعلات ومؤثرات. كما نعمل على بناء شراكات محلية ودولية لتمكين النساء والشابات سياسيا، وخلق منصات حوار وتدريب وتبادل خبرات، كانت وما زالت تثمر قيادات جديدة من النساء في التيار. وأخير، وقعت باسم التيار على اقتراح قانون الكوتا النسائية قي المجالس البلدية من أجل دعم تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية".

وشكر لـ"الشركاء في SILC وأدينا دعمهما الثابت والتزامهما دعم AHLN وWomena"، مرحبا بـ"مديرة برامج الشرق الاوسط في FNF".

وختم: "العدالة الجندرية ليست شعارا، والتمكين ليس رفاهية، فوالتغيير الحقيقي يبدأ من هنا، من إيماننا ببعض، ومن إيماننا بأن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل كل الأمل فيه".

ثم كان نقاش مع المشاركات في الورشة حول عناوين المداخلة والتطورات في لبنان والمنطقة.