شدد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على أن "الحكومة، بكل أطيافها، مدعوة اليوم للالتفاف حول خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، من أجل تكريس الشراكة الوطنية في تطبيق "دستور الطائف"، وتنفيذ القرارات الدولية، وتوحيد الموقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة بناء التوافق على أسس السيادة والدولة الواحدة، التي لا شريك لها في حمل السلاح".

وقال عبر منصة "أكس" اليوم: "إنها لحظة مفصلية يجب أن يتقدّمها منطق الدولة لا الدويلة، والعقلانية لا المكابرة، وأن يتحلى فيها الجميع بـ"إرادة وطنية صافية" تضع لبنان على سكة التنفيذ لا المراوحة، الاعمار لا الدمار، والاستقرار لا الانتحار"

وختم أحمد الحريري بالقول: "من يريد فعلاً أن "يحمي ويبني"، عليه أن يعود إلى دولته التي "تحمي" الجميع، وأن "يبني" مع اللبنانيين تلك "الشراكة" التي أفسدها الاستقواء بسلاح ولى زمانه، وأن يقارب كل المتغيرات بـواقعية" لا بأوهام "القوة المشرقية".