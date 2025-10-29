Oct 29, 2025 4:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أحمد الحجار: عدد كبير من النازحين السوريين موجود لدينا وهناك مصالح مشتركة بين لبنان وسوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o