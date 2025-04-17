Apr 17, 2025 11:49 AMClock
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أحمد الحجار أطلع الرئيس عون قبل جلسة مجلس الوزراء على التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية

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