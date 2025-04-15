Apr 15, 2025 6:46 PMClock
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"أ.ب" عن مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: 71 مدنيا قتلوا في غارات إسرائيلية على لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار

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