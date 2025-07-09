Jul 9, 2025 1:32 PMClock
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أ.ب عن مسؤولين استخباريين: قلق من تزايد حملات تخريب مرتبطة بروسيا في مناطق أوروبية عدة تشمل إشعال حرائق

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