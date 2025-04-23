Apr 23, 2025 10:19 AMClock
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أ.ب عن صحة غزة: القطاع يمتلك 182 جهازا لغسيل الكلى قبل الحرب والآن لديه 102 فقط 27 منها في شمال غزة

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