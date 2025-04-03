المركزية - أكد النائب سيمون أبي رميا أنه لن يتدخل في الانتخابات البلدية المقبلة، مشدداً على احترامه لخيارات الناخبين، وذلك في بيان صادر عن مكتبه، حيث وصف دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات بأنها “رسالة إيجابية مع بداية عهد الرئيس جوزاف عون، واحترام للمهل الدستورية”.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية تساهم في إعادة تنظيم الحياة العامة بعد الانهيار الذي أصاب المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون للمشاريع الإنمائية بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية.

كما شدد أبي رميا على أن المنافسة في الاستحقاق البلدي يجب أن تتمحور حول البرامج والمشاريع الهادفة إلى نهضة القرى والبلدات، مجدداً التزامه بالوقوف إلى جانب السلطات المحلية المنتخبة للمساهمة في إنماء بلاد جبيل.