المركزية - شدد النائب سيمون ابي رميا، في تصاريح تلفزيونية، على "أهمية احترام المهل الدستورية"، مشيرًا الى ان "رئيس الجمهورية جوزاف عون حريص على احترام الاستحقاقات الدستورية وهو عبّر عن ذلك منذ بداية عهده وترجم ذلك في انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".

واشار الى أن "القانون النافذ ينص على انتخاب لبنانيي الانتشار لستة نواب، ووزارة الداخلية أكدت انها تستطيع تطبيقه والخارجية دعت المغتربين اللبنانيين الى التسجيل للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي".

وقال: "هناك اشكالية حول الاستحقاق الانتخابي بوجود فريق يرفض مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية بأي شكل، وفريق آخر يريد الغاء المقاعد الستة، وفريق ثالث يتمنى تأجيل الاستحقاق. للاسف لا تقارب ولا تفاهم بين الأفرقاء، لا احد ينظر الى القانون من ناحية المصلحة العامة او التمثيل الافضل للمغتربين، بل يقارب الموضوع من مصلحته الانتخابية الخاصة او انتمائه الحزبي".

ولفت الى أن "المقاعد الستة مطلب يؤيّده قسم من الجاليات اللبنانية، لكن المعضلة تبقى في توزيع المقاعد طبقا للقارات والطوائف، ولحل هذه المعضلة اقترح ان ينتخب المغتربون للنواب الستة ضمن دائرة واحدة، كما اقترح اعطاء لبنانيي الانتشار خيار الانتخاب من الخارج اما للمقاعد الستة واما كل في دائرته وفق "سجل النفوس".