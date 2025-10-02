أشار النائب سيزار أبي خليل، في حديث لقناة MTV، إلى أن قانون الانتخاب الذي تم تقديمه مؤخراً كان قد طُرح في السابق، وأُعيد تقديمه اليوم بصيغة "معجّل مكرّر"، وهو أمر "لا يجوز" بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بآلية تصويت المغتربين، أوضح أبي خليل أن اللبنانيين في الخارج لا يمكنهم الاقتراع إلا ضمن دائرة قيد نفوسهم، مؤكداً أن الحديث عن منحهم حق التصويت لـ 128 نائباً هو "مقولة فيها نوع من الغش"، على حدّ وصفه، مشدداً على ضرورة احترام مبدأ التمثيل وفق القيد البلدي.

وانتقد أبي خليل محاولة البعض الدفع باتجاه تعديل قانون الانتخاب في هذه المرحلة، معتبراً أن هناك قانوناً نافذاً يُعمل به حالياً، وأن الدعوات إلى تعديله تأتي "بدافع مصلحة آنية".

وفي سياق حديثه، عبّر عن امتعاضه من أداء الحكومة، قائلاً إنها تتصرّف وكأنها "تستقيل من واجباتها"، في وقت يوجد فيه قانون انتخاب ساري المفعول، يمكن من خلاله معالجة أية ثغرات قائمة دون الحاجة إلى إعادة صياغته بالكامل.

وعن وضع التيار الوطني الحر، قال أبي خليل إن "الوضع اليوم أفضل من السابق"، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سواء من منطلق مبدئي أو وفق الحسابات السياسية والمصلحية.