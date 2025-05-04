May 4, 2025 5:03 PMClock
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أبي المنى: هناك بعض التجاوزات في سوريا ولكن لا بّد من إعطاء الفرصة للدولة كي تبني مؤسساتها الأمنية والعسكرية ونحن في خضم التحوّلات التي تشهدها المنطقة ونؤكد على هويتنا العربية وإنّ ديننا هو الإسلام

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