May 4, 2025 5:02 PMClock
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أبي المنى لـmtv: أتمنّى أن تنتقل العملية الديمقراطية التي يشهدها لبنان إلى سوريا لطمأنة الناس بعد ما شهده الأسبوع من أعمال تحريضية فالدولة السورية مسؤولة لطمأنة الناس كما القيادات في المناطق

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