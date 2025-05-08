أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، مواكبة لزيارة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والاشغال ومدير عام الامن العام الى البقاع وتفقدهم معبر المصنع الحدودي.

وشكر شيخ العقل الرئيس سلام على "اهتمام الحكومة ومديرية الامن العام عبر تجاوبهم في مرور عائلات سورية الى لبنان دون عوائق".

وكانت مناسبة للتشاور بشأن الوضع والاتصالات الجارية من قبل شيخ العقل، بالتنسيق من الاستاذ وليد جنبلاط مع عدد من سفراء الدول والمنظمات المؤثرة لمحاولة معالجة الازمة والوصول الى اتفاق بين الدولة وابناء السويداء وجرمانا وجوارها "يرسخ الانتماء للدولة والاطمئنان لها ويقدم الضمانات للاهالي بإشراك القوى المحلية ضمن الدولة وضبط العناصر المتطرفة وحصر السلاح المتفلت وتأمين الأمن والسلامة للجميع".

وأكد رئيس الحكومة متابعته وتعاونه وحرصه مع ابي المنى على "تهدئة الخواطر ونبذ السجالات المذهبية بين الموحدين الدروز واخوانهم اهل السنة وتمنياتهم ان تتمكن القيادة السورية من بسط سلطة العدالة والامان في جميع المناطق، ودعوتهم لتحصين الساحة الوطنية اللبنانية من اي انعكاسات سلبية او اختراق محتمل، مع ما يتطلبه ذلك من حكمة ووعي من الجميع".