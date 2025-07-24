عقد شيخ العقل لطائفة الدروز الموحدين مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في دار الطائفة في بيروت، عرض فيه للاوضاع في محافظة السويداء،وقال :" كنا نتمنّى أن يحصل اتفاق قبل أن يحصل ما حصل ومع انكشاف الواقع الحقيقي على خسائر هائلة في الأرواح وغيرها كان لا بد لنا من إدانة الاعتداء الآثم على السويداء".



ولفت الى انه "لن ندخل في السياسة اليوم إفساحا في المجال أمام مساعي التهدئة"، معلنا "نحن نقوم بجزء منها ومعنيون بتحمل المسؤولية الإنسانية على الأقل بالوقوف إلى جانب أهلنا في السويداء".

وأعلن إطلاق حملة إنسانية واسعة، موجها نداء عاجلا من أجل "بلسمة جروح السويداء".

ودعا أبي المنى الى "فك الحصار عن السويداء وتأمين مستلزمات الحياة وإعادة الإعمار والتعويض عما نهب وسرق"، مطالبا بإجراء "تحقيق دقيق وشفاف حول ما ارتكب من مجازر".