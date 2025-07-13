تلقى ​شيخ العقل​ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ ​سامي أبي المنى​ اتصالا هاتفياً من شيخ العقل في سوريا الشيخ يوسف جربوع، شاكراً له وللأستاذ وليد جنبلاط اهتمامهما ومتابعتهما وضع الشابين من أبناء الطائفة في سوريا، اللذين تعرضا لحادث حريق في مكان اقامتهما في الشوف منذ نحو شهر، وإيلائهما العناية الطبية اللازمة، بعد نقلهما الى مستشفى الترك في صيدا للمعالجة من قبل الصليب الاحمر اللبناني، ثم الى سوريا. بدوره قدم الشيخ أبي المنى التعازي للشيخ جربوع بوفاة احدهما لاحقاً.

من جهة ثانية، أجرى الشيخ أبي المنى اتصالات تهنئة بكل من، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، وبمدير عام سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيّا وبعضو مجلس ادارة تلفزيون لبنان ريما خداج، للمباركة بمواقعهم الجديدة، مشيداً "بكفاءتهم والتزامهم الوطني"، ومتمنياً لهم "التوفيق في خدمة مؤسساتهم ومجتمعهم".

واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه، عدداً من الوفود، وتلقى سلسلة من المراجعات.

وكان شارك شيخ العقل في السهرة الدينية الجامعة، التي أقيمت في مقام المرحوم الشيخ أبو حسين شبلي أبي المنى في شانيه، مستقبلاً المشايخ : ابو زين الدين حسن غنّام، ابو فايز امين مكارم وابو حسن عادل النمر وجمع من المشايخ. وكان لشيخ العقل حديث ديني وتوجيهي، أشار فيه الى "دقة المرحلة التي تتطلب ضرورة التعاطي بحكمة ورويّة ورؤية وطنية سليمة"، مشدّداً على "أهمية التضامن والحفاظ على البيئة الاجتماعية التوحيدية وتماسكها، لمواجهة أية تطورات محتملة"، مغلباً التفاؤل، وداعياًٍ إلى "التمسك الدائم بثوابت الإيمان وفرائضه".



وكلّف شيخ العقل مستشاره الإعلامي الشيخ عامر زين الدين تمثيله في الاحتفال التكريمي "لقادة ​التنمية المحلية​"، الذي أقامته "جمعية الوعي والمواساة الخيرية" برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في بلدة داريا - اقليم الخروب مساء امس السبت.